طالبت جماهير نابولي مالك النادي "دي لاورينتس" بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز من ريال مدريد، خاصةً وأن أنشيلوتي يريده بعد أن تألق معه مسبقاً في ريال مدريد.

رد دي لاورينتس على تلك التصريحات قائلاً: هتافات الجماهير لضم رودريجيز؟ عليهم الهدوء، السوق ينتهي يوم 2 سبتمبر، وقد تحدث أمور كثيرة.