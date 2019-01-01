أعلن ريال مدريد عن تعاقده مع موهبة ريال سرقسطة "البيرتو سورو"، ليواصل الملكي سياسته بالتعاقد مع أفضل المواهب في إسبانيا وخارجها أيضاً، مثلما قام بضم كوبو، فينسيوس، دياز وردريجو.

سينضم سورو إلى فريقه السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وكان اللاعب قد وقع عقداً مدته خمس سنوات مقابل 2.5 مليون يورو بخلاف الإضافات.