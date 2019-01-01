واصل زين الدين زيدان ضغطه على جاريث بيل من أجل إقناعه بالرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، خاصةً مع تمسك اللاعب برغبته بالبقاء من أجل إثبات نفسه مرة آخرى.

صرح الفرنسي عقب المباراة الودية ضد بايرن ميونخ بأن بيل لم يشارك لأنه قريب من الرحيل مشيراً إلى أن ذلك هو الحل الأفضل لكلا الطرفين، وهو ما استنكره وكيل أعماله الذي لم تعجبه تصريحات مدربه عنه.