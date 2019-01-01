تم الكشف عن هوية النادي الصيني الذي يسعى للتعاقد مع جاريث بيل وهو بكين جوان، الذي دخل في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل ضم اللاعب الذي وُضع على لائحه الغير مرغوب بهم من قبل زيدان.

أشارت مصادر "لا سيسكتا" أن بكين جوان قدم راتباً لبيل يصل إلى 52 مليون يورو سنوياً، ومن جهة آخرى قام الحساب الرسمي لنادي جيانجسو سونينج بمتابعة اللاعب على إنستغرام، ليشتعل الصراع الصيني على ضمه.