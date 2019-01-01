يقترب الظهير الأيسر الواعد "ريجيلون" من الانضمام لصفوف إشبيلية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من أجل أن يحصل على فرصته أكثر في اللعب ويعود للفريق أكثر جاهزية للمشاركة.

يأتي اقتراب ريجيلون من الفريق الأندلسي بحسب رغبة زيدان في إعارة اللاعب لاكتساب المزيد من الخبرات، بعد ضم الفرنسي "ميندي" من ليون هذا الصيف.