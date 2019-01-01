يرى نابوليي أن عليه الموافقة على تمديد عقد متوسط ميدانه فابيان رويز حتى عام 2024، وذلك بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو.

وظهر صاحب الـ23 عاماً في 40 مباراة الموسم الماضي مع أبناء الجنوب في جميع المسابقات، وبعد الأداء الجيد الذي قدمه مع أنشيلوتي قررت الإدارة مكافأته بزيادة أجره.

ويأتي التحرك الأخير من وصيف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد خروج أخبار في الفترة الماضية باهتمام ريال مدريد بالإسباني، وفي حالة الوصول لاتفاق بين رويز ونابولي ستكون مهمة الملكي صعبة إذا ما أراد الحصول على خدمات اللاعب.