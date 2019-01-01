لا يرغب ناتشو في الرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف حتى وإن لم يكن في خطط زين الدين زيدان للموسم المقبل، على الرغم من وجود اهتمام لضمه من قبل عدة أندية آخرى.

أشارت مصادر ماركا إلى أن ناتشو يرى أن البقاء هو خياره الأمثل لأنه لا يريد اللعب سوى لريال مدريد فقط، على الرغم من وجود عروض مختلفة للتعاقد معه.