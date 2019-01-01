أشارت بعض التقارير بأن ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد لم يغريه اهتمام آرسنال بضمه، وأن اللاعب لا يفكر أبداً في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أكدت مصادر "ميرور" بأن الملكي عرضوا اللاعب على الجانرز ولكنه من رفض أن يرحل إلى النادي اللندني..