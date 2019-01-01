يبدو أن ريال مدريد لن يكتفي بمحاولة ضم اسم واحد فقط في خط الوسط، بعيداً عن بوجبا فالملكي مهتم أيضاً بلاعب أياكس "فان دي بيك" ولا يستخدمه كورقة للضغط على مانشستر يونايتد كما يُشاع.

أشارت مصادر صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" بإن ريال مدريد في محادثات مع الهولندي وبرشلونة مهتم به أيضاً، ولكن اللاعب يفضل المرينجي.