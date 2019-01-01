لا يمانع ريال مدريد ببيع نجم الوسط الكولومبي "خاميس رودريجيز" إلى صفوف أتلتيكو مدريد على الرغم من العدائية الشديدة بين الطرفين، ولكن يبدو أن صفقة يورينتي قد تكون عربوناً لمزيد من التعاون.

أشارت مصادر صحيفة ماركا بأن الملكي مستعد للتفاوض مع الروخيبلانكوس لبيع اللاعب، خاصةً وأن نابولي يريد ضمه على سبيل الإعارة فقط.