اقترب ريال مدريد من التعاقد مع فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، بعد أن فشلت مساعيه السابقة في التعاقد مع بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ليقرر الإتجاه للخطة البديلة ومحاولة التعاقد مع اللاعب الهولندي.

أشارت مصادر صحيفة ماركا أن هناك إتفاق بين ريال مدريد وأياكس على قيمة انتقال اللاعب التي ستتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون يورو وأضافت بأن المفاوضات بين الطرفين اقتربت من نهايتها، ليكون أخر صفقات المرينجي في سوق الانتقالات الحالي.