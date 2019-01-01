ريال مدريد يقترب من خطف يوفيتش من برشلونة
الملكي هو الأقرب لضم المهاجم الصربي
اقترب فريق ريال مدريد كثيراً من التعاقد مع الصربي يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت بعد أن قام الفريق الألماني بتفعيل خيار شراء عقده نهائياً من بنفيكا البرتغالي.
حيث أكدت مصادر صحيفة "آس " الإسبانية بأن ريال مدريد تفوق على برشلونة في صفقة ضمه وبات هو الأقرب للتوقيع معه في الصيف المُقبل.
ريال مدريد يرغب بالتخلص من جاري بيل بأي شكل!
بسبب مشاكله أم إصاباته؟
يرغب فريق ريال مدريد بالتخلص من الويلزي جاريث بيل في الصيف المقبل بسبب عدم استقراره داخل الفريق وتعبيراته الواضحة بعدم سعادته داخل النادي.
طبقاً لمصادر مانشستر إيفيننج نيوز فأن الفريق الإسباني يتمنى أن يقوم اليونايتد بالتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة من أجل التخلص من راتبه الكبير ولتسهيل رحيله عن الفريق.
ريال مدريد لم يفقد الأمل في ضم نيمار
اللاعب لازال في الحسبان!
لم يفقد ريال مدريد الأمل نهائياً في التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان وذلك من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي دون ضم بديل له حتى الآن.
بحسب برنامج الشيرينجيتو فأن الملكي لم يغلق الباب أمام ضم البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق ولكنه يضع بعض البدائل في حال فشل التعاقد معه مثل مبابي وهازارد.
ليفربول يستفسر عن ضم فينسيوس من ريال مدريد
هل يرحل ماني؟
قام ليفربول بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وذلك رداً على سؤال الملكي عن ماني وكأنها محاولة لتعجيز الفريق الإسباني ولإبعاده عن فكرة ضم السنغالي.
طبقاً لما ورد في برنامج الشيرينجيتو فأن العملاق الإنجليزي عرض مبادلة ماني بالبرازيلي جونيور وهو ما قوبل بالرفض من إدارة ريال مدريد، مما قد يضطره للبحث عن بدائل آخرى لجناح الريدز.
كوفاسيتش قد يرحل نهائياً لتشيلسي
بحسب رغبة ساري
يرغب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع الكرواتي كوفاسيتش بصفة نهائية عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب تصريحات صحيفة إندبندنت فأن ساري يسعى للتعاقد بصفة نهائية مع كوفاسيتش لأنه لا يملك سوى جورجينيو فقط في مركزه -على حد تعبيره- بسبب المهارات التقنية التي يمتلكها.
حيث صّرح قائلاً: لا أريد شراء لاعب وسط جديد، أريد أن أحاول مع كوفاسيتش، من المهم بالنسبة لنا امتلاك لاعب بهذه الجودة في هذا المركز.
عرض رسمي في الطريق لضم هازارد
في الصيف المقبل
يستعد ريال مدريد لتقديم عرض رسمي للبلجيكي هازارد لاعب تشيلسي تمهيداً لضمه في سوق الانتقالات المقبل بالصيف، خاصةً مع رغبة اللاعب في ارتداء قميص الملكي.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن الريال يتأهب لتقديم عرض رسمي يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب قبل بداية الموسم المقبل.
ريال يتوصل لإتفاق شفهي مع رابيو
يقترب من خطفه من برشلونة
توصل فريق ريال مدريد إلى إتفاق شفهي مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان والذي سينتهي عقده في الصيف المقبل ولن يجدد عقده مع الفريق الفرنسي بعد المشاكل التي حدثت بينهما مؤخراً.
وبحسب مصادر صحيفة آس فأن الريال لديه إتفاق مع اللاعب على أن يوقع للمرينجي في الصيف المقبل، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة في يناير الماضي.
ريال مدريد يبدأ المفاوضات مع البوسني بيانيتش
هل حان وقت الانتفاع من يوفنتوس؟
بدأ فريق ريال مدريد مفاوضاته مع وكيل أعمال البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي تمهيداً للتعاقد معه في الصيف المقبل.
طبقاً لمصادر كالتشيو ميركاتو فأن البيانكونيري لن يمانع بالتفريط في اللاعب ولكن بسعر لا يقل عن 80 مليون يورو، وهو ما يجعل الصفقة واردة للغاية خاصةً مع إعجاب زيدان الشديد به.
كانتي لا يغريه اهتمام زيدان بضمه
بعكس بوجبا؟
بعكس الثنائي بوجبا وهازارد، أكد الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي أن اهتمام زيدان بضمه بحسب أخر التقارير لا يغريه أبداً.
وأشار كانتي إلى أنه يحترم عقده مع تشيلسي ولا يلتفت لمثل هذه التقارير او الاهتمامات حيث علق قائلاً: هذا غير مهم، أنا في تشيلسي وتركيزي معهم فقط.
ريال مدريد يجهز عرض ضخم لضم مبابي
هل يكون أولى صفقات زيدان؟
يجهز ريال مدريد عرضاً ضخماً من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نجمه كيليان مبابي الذي يرغب الملكي بأن يكون الفتى الذهبي للديوك هو أولى صفقات زيدان.
وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن العرض المبدئي من المرينجي سيكون عبارة عن 280 مليون يورو، حيث يرغب العملاق الإسباني بالتعاقد معه في الصيف القادم.