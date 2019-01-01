قرر ريال مدريد وبشكل مفاجئ الاحتفاظ بخدمات الكولومبي خاميس رودريجيز هذا الصيف، بعد أن أفادت بعض التقارير في الفترة الماضية أن اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى نابولي أو أتلتيكو مدريد.

أشارت مصادر صحيفة آس أن مسئولي النادي أخبروا اللاعب اليوم أنه لن يرحل وسيستمر معهم في الموسم المقبل، والسبب يعود إلى الهزيمة الكبيرة ودياً أمام أتلتيكو مدريد بسباعية وكذلك إصابة أسينسيو ونهاية موسمه مبكراً.