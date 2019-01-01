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أخبار انتقالات ريال مدريد | رسمياً.. التوصل لإتفاق لضم هازارد، وصفقة ميندي مهددة بالفشل

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في صيف 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

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Goal

صفقة ظهير ليون "ميندي" مهددة بالفشل

2019-06-07T20:39:04Z

بسبب إصابة في الفخد

تعثرت مفاوضات ريال مدريد مع فريق ليون بخصوص "ميندي" ظهير أيسر الفريق الفرنسي في الأيام الأخيرة، خاصةً مع إصابة اللاعب على مستوى الورك لذا لم يجتاز الفحص الأول بنجاح.

برغم التوصل إلى إتفاق حول قيمة الصفقة وهو 49 مليون جنيه إسترليني ولكن الفريق الإسباني طالب بإجراء فحص طبي ثاني قبل قرار التوقيع معه، وهو ما يذكرنا ما حدث بين ليفربول وفقير في الصيف الماضي.

رسمياً.. ريال مدريد يتوصل لإتفاق مع تشيلسي لضم هازارد

2019-06-07T20:33:56Z

لخمس سنوات

أعلن نادي ريال مدريد على موقعه الرسمي مساء أمس الجمعة عن توصله إلى إتفاق مع تشيلسي لضم النجم البلجيكي إيدين هازارد لصفوف الملكي بداية من الموسم المقبل.

وطبقاً لمصادر "كوبي" فأن قيمة الصفقة عبارة عن 100 مليون يورو بدون الإضافات، على الرغم من تبقي اللاعب لعام واحد في عقده، ولكن أخيراً قرر المرينجي تعويض رونالدو وتحقيق حلم اللاعب بالانتقال لهم.

من المنتظر أن يتم تقديم هازارد رسمياً للجمهور والإعلام يوم الخميس المقبل الموافق 13 يونيو بعد أن يجتاز الكشف الطبي.

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ريال مدريد يحسم صفقة هازارد والإعلان وشيك

2019-05-15T15:05:12Z

عقب نهائي اليوروبا ليج

استطاع ريال مدريد حسم صفقة البلجيكي "إيدين هازارد" لاعب تشيلسي على الرغم من معاقبة الفريق الإنجليزي بحرمانه من سوق الانتقالات لعام كامل، ليتحقق حلم اللاعب أخيراً باللعب في سانتياجو برنابيو.

حيث أشارت مصادر صحيفة ليكيب بأن الاتفاق على كل شئ قد تم بالفعل، وأكدت أن الإعلان الرسمي سيكون عقب نهائي اليوروبا ليج بين تشيلسي وآرسنال.

ريال مدريد يبدأ تحركاته من أجل ضم بوجبا

2019-05-15T15:02:07Z

هل يكون أولى صفقات زيدان بعد العودة؟

بدأ ريال مدريد تحركاته من أجل التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وذلك استغلالاً للمشاكل بينه وبين جمهور مانشستر يونايتد وكذلك سعياً لتنفيذ رغبته في الرحيل.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" مستعد لدفع ما يقرب من 150 مليون جنيه إسترليني من أجل ضمه، ومن المتوقع ألا يمانع الفريق الإنجليزي من التخلص من لاعبه الذي كان سبباً في رحيل مورينيو.

موقف هازارد يتأزم كثيراً بعد عقوبة تشيلسي

2019-05-08T13:40:08Z

هل يلجأ ريال مدريد لخيارات آخرى؟

ازدادت مخاوف ريال مدريد بخصوص عدم القدرة على التعاقد مع البلجيكي "هازارد" في الصيف المقبل بسبب حرمان تشيلسي من التعاقدات في الفترة المقبلة.

من المتوقع أن يساهم منع البلوز من إجراء أي تعاقدات في العام المقبل في تمسك الفريق بنجمه لأنه لن يستطيع تعويضه، ولذا من المتوقع أن يلجأ ريال مدريد للنظر للخيارات آخرى يتصدرها ساديو ماني لاعب ليفربول.

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بوجبا يضغط للرحيل عن مانشستر يونايتد

2019-05-08T13:38:38Z

وريال مدريد يترقب

واصل الفرنسي "بول بوجبا" الضغط على إدارة فريقه مانشستر يونايتد من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، وتحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة تليغراف فأن بوجبا سيكون صريحاً وجريئاً ليطلب من إدارة الفريق السماح له باللعب في سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل، خاصةً وأن اليونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بيل خارج خطط زيدان للموسم المقبل

2019-05-03T20:18:14Z

بعد انتقاده مؤخراً

بات في حكم المؤكد أن بيل لن يستمر مع ريال مدريد في الصيف المقبل بعد أن تم انتقاده مؤخراً من قبل مدرب الفريق زين الدين زيدان عقب التعادل مع رايو فاليكانو.

حيث استنكر زيدان إذا ما كان عقل بيل مع الفريق أم لا بسبب المستويات السيئة التي يقدمها مؤخراً، وهو ما أكدته صحيفة ماركا التي أشارت إلى أن المدرب الفرنسي قرر الاستغناء عن اللاعب في الصيف المقبل.

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ريال مدريد يقترب من التوصل لإتفاق لضم يوفيتش

2019-05-03T20:16:23Z

متفوقاً على برشلونة

اقترب فريق ريال مدريد من التوصل إلى إتفاق مع فرانكفورت من أجل التوقيع مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي بات حديث العالم في هذا الموسم بسبب المستويات المذهلة التي يقدمها في الدوري الألماني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو فأن الملكي توصل إلى إتفاق مع إينتراخت فرانكفورت لضم اللاعب، متفوقاً بذلك على برشلونة الذي كان مهتماً للغاية بالتعاقد مع اللاعب.

ريال مدريد يقترب من خطف يوفيتش من برشلونة

2019-04-22T20:23:25Z

الملكي هو الأقرب لضم المهاجم الصربي

اقترب فريق ريال مدريد كثيراً من التعاقد مع الصربي يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت بعد أن قام الفريق الألماني بتفعيل خيار شراء عقده نهائياً من بنفيكا البرتغالي.

حيث أكدت مصادر صحيفة "آس " الإسبانية بأن ريال مدريد تفوق على برشلونة في صفقة ضمه وبات هو الأقرب للتوقيع معه في الصيف المُقبل.

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ريال مدريد يرغب بالتخلص من جاري بيل بأي شكل!

2019-04-22T20:18:06Z

بسبب مشاكله أم إصاباته؟

يرغب فريق ريال مدريد بالتخلص من الويلزي جاريث بيل في الصيف المقبل بسبب عدم استقراره داخل الفريق وتعبيراته الواضحة بعدم سعادته داخل النادي.

طبقاً لمصادر مانشستر إيفيننج نيوز فأن الفريق الإسباني يتمنى أن يقوم اليونايتد بالتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة من أجل التخلص من راتبه الكبير ولتسهيل رحيله عن الفريق.