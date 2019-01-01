اقترب الإسباني "بورخا مايورال" من العودة مجدداً إلى صفوف فريق ليفانتي، بعد أن فشل ريال مدريد في العثور على فريق يشتريه بصفه نهائية في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر ماركا أن مايورال سيعود إلى ليفانتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بطلب من المدرب باكو لوبيز وأن هناك إتفاق شفهي على إتمام الصفقة ولكن دون وجود خيار أحقية الشراء.