حصل الويلزي جاريث بيل على إحدى العروض أخيرا،ً بعد أن أبدى إحدى الأندية الصينية اهتمامه بالتعاقد مع نجم توتنهام السابق، خاصةً وأنه خارج خطط زين الدين زيدان للموسم المقبل.

أشارت مصادر برنامج "الشيرينجيتو" أن بيل لديه عرض من الصين، حيث سيتقاضى ضعف راتبه الحالي، ولكن النادي الصيني يريده مجاناً وهو ما لن يسمح به العملاق الإسباني أبداً.