موقف هازارد يتأزم كثيراً بعد عقوبة تشيلسي
هل يلجأ ريال مدريد لخيارات آخرى؟
ازدادت مخاوف ريال مدريد بخصوص عدم القدرة على التعاقد مع البلجيكي "هازارد" في الصيف المقبل بسبب حرمان تشيلسي من التعاقدات في الفترة المقبلة.
من المتوقع أن يساهم منع البلوز من إجراء أي تعاقدات في العام المقبل في تمسك الفريق بنجمه لأنه لن يستطيع تعويضه، ولذا من المتوقع أن يلجأ ريال مدريد للنظر للخيارات آخرى يتصدرها ساديو ماني لاعب ليفربول.
بوجبا يضغط للرحيل عن مانشستر يونايتد
وريال مدريد يترقب
واصل الفرنسي "بول بوجبا" الضغط على إدارة فريقه مانشستر يونايتد من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، وتحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.
وبحسب صحيفة تليغراف فأن بوجبا سيكون صريحاً وجريئاً ليطلب من إدارة الفريق السماح له باللعب في سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل، خاصةً وأن اليونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
بيل خارج خطط زيدان للموسم المقبل
بعد انتقاده مؤخراً
بات في حكم المؤكد أن بيل لن يستمر مع ريال مدريد في الصيف المقبل بعد أن تم انتقاده مؤخراً من قبل مدرب الفريق زين الدين زيدان عقب التعادل مع رايو فاليكانو.
حيث استنكر زيدان إذا ما كان عقل بيل مع الفريق أم لا بسبب المستويات السيئة التي يقدمها مؤخراً، وهو ما أكدته صحيفة ماركا التي أشارت إلى أن المدرب الفرنسي قرر الاستغناء عن اللاعب في الصيف المقبل.
ريال مدريد يقترب من التوصل لإتفاق لضم يوفيتش
متفوقاً على برشلونة
اقترب فريق ريال مدريد من التوصل إلى إتفاق مع فرانكفورت من أجل التوقيع مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي بات حديث العالم في هذا الموسم بسبب المستويات المذهلة التي يقدمها في الدوري الألماني.
وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو فأن الملكي توصل إلى إتفاق مع إينتراخت فرانكفورت لضم اللاعب، متفوقاً بذلك على برشلونة الذي كان مهتماً للغاية بالتعاقد مع اللاعب.
ريال مدريد يقترب من خطف يوفيتش من برشلونة
الملكي هو الأقرب لضم المهاجم الصربي
اقترب فريق ريال مدريد كثيراً من التعاقد مع الصربي يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت بعد أن قام الفريق الألماني بتفعيل خيار شراء عقده نهائياً من بنفيكا البرتغالي.
حيث أكدت مصادر صحيفة "آس " الإسبانية بأن ريال مدريد تفوق على برشلونة في صفقة ضمه وبات هو الأقرب للتوقيع معه في الصيف المُقبل.
ريال مدريد يرغب بالتخلص من جاري بيل بأي شكل!
بسبب مشاكله أم إصاباته؟
يرغب فريق ريال مدريد بالتخلص من الويلزي جاريث بيل في الصيف المقبل بسبب عدم استقراره داخل الفريق وتعبيراته الواضحة بعدم سعادته داخل النادي.
طبقاً لمصادر مانشستر إيفيننج نيوز فأن الفريق الإسباني يتمنى أن يقوم اليونايتد بالتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة من أجل التخلص من راتبه الكبير ولتسهيل رحيله عن الفريق.
ريال مدريد لم يفقد الأمل في ضم نيمار
اللاعب لازال في الحسبان!
لم يفقد ريال مدريد الأمل نهائياً في التعاقد مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان وذلك من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي دون ضم بديل له حتى الآن.
بحسب برنامج الشيرينجيتو فأن الملكي لم يغلق الباب أمام ضم البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق ولكنه يضع بعض البدائل في حال فشل التعاقد معه مثل مبابي وهازارد.
ليفربول يستفسر عن ضم فينسيوس من ريال مدريد
هل يرحل ماني؟
قام ليفربول بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وذلك رداً على سؤال الملكي عن ماني وكأنها محاولة لتعجيز الفريق الإسباني ولإبعاده عن فكرة ضم السنغالي.
طبقاً لما ورد في برنامج الشيرينجيتو فأن العملاق الإنجليزي عرض مبادلة ماني بالبرازيلي جونيور وهو ما قوبل بالرفض من إدارة ريال مدريد، مما قد يضطره للبحث عن بدائل آخرى لجناح الريدز.
كوفاسيتش قد يرحل نهائياً لتشيلسي
بحسب رغبة ساري
يرغب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع الكرواتي كوفاسيتش بصفة نهائية عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي.
وبحسب تصريحات صحيفة إندبندنت فأن ساري يسعى للتعاقد بصفة نهائية مع كوفاسيتش لأنه لا يملك سوى جورجينيو فقط في مركزه -على حد تعبيره- بسبب المهارات التقنية التي يمتلكها.
حيث صّرح قائلاً: لا أريد شراء لاعب وسط جديد، أريد أن أحاول مع كوفاسيتش، من المهم بالنسبة لنا امتلاك لاعب بهذه الجودة في هذا المركز.
عرض رسمي في الطريق لضم هازارد
في الصيف المقبل
يستعد ريال مدريد لتقديم عرض رسمي للبلجيكي هازارد لاعب تشيلسي تمهيداً لضمه في سوق الانتقالات المقبل بالصيف، خاصةً مع رغبة اللاعب في ارتداء قميص الملكي.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن الريال يتأهب لتقديم عرض رسمي يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب قبل بداية الموسم المقبل.