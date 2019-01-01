باريس يريد بيع نيمار لمدريد

قام باريس سان جيرمان بعرض البرازيلي نيمار على ريال مدريد من قرابة شهر، في انتظار رد العملاق الإسباني الذي لم يقرر بعد إذا ما كان سيتحرك لضم اللاعب رسمياً قبل غلق سوق الانتقالات أم لا.

أشارت مصادر برنامج "شرينجويتو" أن الفريق الفرنسي ينتظر قرار زين الدين زيدان، وأن فكرة باريس عبارة عن إعارة مع خيار للشراء بأقل من 200 مليون يورو، خاصةً مع الإنفاق الكبير للملكي هذا الصيف.