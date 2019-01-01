على الرغم من إصابة أسينسيو وانتهاء موسمه مبكراً، ولكن ريال مدريد لازال يسعى للتخلص من الويلزي جاريث بيل وتم استبعاده تماماً من قائمة المباراة الودية المقبلة أمام سالزبورج مما يبنئ بأن العلاقة بينه وبين زيدان لازالت ليست على ما يرام.

أشارت مصادر صحيفة ماركا أن الدوري الإنجليزي هو أخر أمل للتخلص من بيل، لأن اللاعب يرغب بالعودة لإنجلترا مرة آخرى، ولكن لا أحد يعلم ما تخبئه الأيام القليلة المقبلة قبل غلق الميركاتو هُناك.

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