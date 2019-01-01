على الرغم أن ريال مدريد بدأ تحركاته من أجل التوقيع مع الهولندي دي بيك لاعب أياكس أمستردام، ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة ولكن الاهتمام بضم بوجبا لازال قائماً حتى هذه اللحظة.

أشارت مصادر كادينا كوبي أن التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد لازال قائماً حتى وإن قام المرينجي بالتعاقد مع دي بيك، الذي اقترب كثيراً من العملاق الإسباني حسبما أشارت أخر القارير الصادرة من هولندا.