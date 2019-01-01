أبرز نادي بنفيكا اهتمامه بضم البرازيلي لوكاس سيلفا الذي لم يحصل على فرصته مع فريق ريال مدريد بسبب تكرار الإصابات، ومن المتوقع رحيله هذا الصيف.

طبقاً لمصادر "جلوبو سبورت" فأن التنين البرتغالي سيقدم عرض رسمي من أجل التوقيع مع اللاعب الذي أُعير إلى كروزيرو في الموسم الماضي.