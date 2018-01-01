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أخبار انتقالات ريال مدريد | كلاسيكو مع برشلونة على ضم راشفورد، وفقير تم عرضه على النادي!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

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نبيل فقير معروض على ريال مدريد

2018-12-24T20:34:37Z

هل يكون بديلاً لإيسكو؟

أشارت بعض المصادر الفرنسية إلى أن فقير صانع ألعاب ليون الفرنسي تم عرضه على ريال مدريد لرغبة أولاس في بيع نجم الفريق بأكبر سعر ممكن.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة ماركا، فأن المرينجي يدرس احتمالية التعاقد مع فقير، من أجل أن يكون بديلاً مستقبلاً للكرواتي مودريتش أفضل لاعب في العالم، ولقدرته على تعويض إيسكو في حال رحيله.

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صراع مع برشلونة على ضم راشفورد

2018-12-24T20:32:29Z

موهبة مانشستر يونايتد بين قطبي الكلاسيكو

انضم ريال مدريد للصراع مع برشلونة على ضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد والذي كان يعاني بشدة منذ رحيل فان جال بسبب اصرار مورينيو السابق على الزج به على الأطراف.

وطبقاً لصحيفة إكسبريس فأن قطبى الكرة الإسبانية مهتمان بضم لاعب مانشستر يونايتد، وسط ترقب من عملاق آخر وهو ميلان الإيطالي.

ريال مدريد يفكر بإعادة أوزيل إلى سانتياجو برنابيو

2018-12-21T18:12:07Z

في مبادلة مع إيسكو؟

يفكر ريال مدريد جدياً في إعادة الألماني مسعود أوزيل إلى صفوفه مجدداً، حيث أن اللاعب لا يعيش أياماً سعيدة في إنجلترا منذ تعيين إيمري مدرباً لآرسنال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة إندبندنت فأن الفريق الإنجليزي يسعى للتخلص من أوزيل لأنه لا يناسب إيمري وكذلك بسبب راتبه المرتفع للغاية، ولكنه قد يقترح مبادلته مع إيسكو الذي يريد الرحيل عن ريال مدريد لنفس الأسباب تقريباً.

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آرسنال مهتم بضم كيلور نافاس

2018-12-21T18:08:13Z

الذي يرغب بترك الريال

أبدى فريق آرسنال رغبته في ضم كيلور نافاس حارس ريال مدريد، خاصة وأن الأخير يرغب بالرحيل عن ريال مدريد بعد أن خسر مكانه الأساسي لصالح كورتوا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ميترو نقلاً عن بعض المصادر الإسبانية، فأن أوناي إيمري غير مقتنع كلياً بالألماني لينو ويسعى لضم الكوستاريكي في فترة الانتقالات المُقبلة.

تشيلسي يحدد سعر هازارد

2018-12-19T20:08:39Z

والريال يترقب

يبدو أن فريق تشيلسي بدأ يعد العدة لرحيل نجم الفريق هازارد في أقرب وقت ممكن، بعد أن عبر اللاعب مراراً وتكراراً عن أمنيته باللعب للريال.

وبحسب صحيفة دايلي إكسبريس فأن اللاعب سيكلف خزائن الفريق الذي يرغب بالتعاقد معه ما يقرب من 163 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن ريال مدريد لازال يبحث عن بديل للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ويعد البلجيكي هازارد من أبرز المرشحين لتعويضه.

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صراع بين يوفنتوس ومانشستر سيتي على ضم إيسكو

2018-12-19T20:05:15Z

هل يرحل اللاعب عن الريال قريباً؟

مع تأزم موقف اللاعب إيسكو مع فريقه ريال مدريد، تحاول بعض الأندية استغلال الموقف من أجل الانقضاض عليه والتعاقد معه بأقل سعر مُمكن.

ويعد ناديا السيتي ويوفنتوس من أبرز الأندية المهتمة بخدمات اللاعب بحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو وسط صراع مع فريق تشيلسي والذي يُعد الأكثر جدية في التعاقد معه تحسباً لرحيل هازارد.

بالاسيوس يرغب بالبقاء مع ريفر بليت

2018-12-17T20:46:25Z

على الرغم من اهتمام ريال مدريد به

عبر الأرجنتيني بالاسيوس جوهرة ريفر بليت عن رغبته في البقاء مع الفريق في الوقت الحالي، على الرغم من وجود اهتمام كبير من ريال مدريد لضمه.

حيث صّرح بالاسيوس -نقلاً عن ماركا- قائلاً: فكرتي هي البقاء لفترة أطول مع ريفر بليت والحصول على كل المميزات الممكنة، أنا سعيد جداً ومستمتع جداً بالتواجد هنا.

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نافاس لن يرحل في يناير

2018-12-17T20:43:55Z

على الرغم من تفضيل كورتوا عليه

بالرغم أنه لا يشارك مع ريال مدريد حالياً وسبق وعبر عن استياءه من قلة الدقائق التي يحصل عليها، ولكن نافاس لن يترك فريقه في منتصف الموسم.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة ماركا فأن الحارس الكوستاريكي لن يترك المرينجي في يناير ولكن لأسباب لا علاقة لها بمصيره الفني مع الفريق، حيث من المنتظر أن يصبح اباً في فبراير المُقبل، بالإضافة إلى أنه يريد أن يعيش في مدريد.