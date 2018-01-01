هل يكون بديلاً لإيسكو؟

أشارت بعض المصادر الفرنسية إلى أن فقير صانع ألعاب ليون الفرنسي تم عرضه على ريال مدريد لرغبة أولاس في بيع نجم الفريق بأكبر سعر ممكن.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة ماركا، فأن المرينجي يدرس احتمالية التعاقد مع فقير، من أجل أن يكون بديلاً مستقبلاً للكرواتي مودريتش أفضل لاعب في العالم، ولقدرته على تعويض إيسكو في حال رحيله.