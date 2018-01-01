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أخبار انتقالات ريال مدريد | أسينسيو مطلوب من توتنهام، وباريس ينافس في صفقة هازارد

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

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باريس ينافس الريال على ضم هازارد

2018-12-12T21:33:03Z

ولكن حلم البلجيكي هو الريال

أبدى فريق باريس سان جيرمان استعداداً كبيراً لمنافسة ريال مدريد على ضم هازارد برغم كل الشائعات عن اختراق الفريق لقواعد اللعب النظيف.

وبحسب صحيفة دايلي إكسبريس فأن النادي الفرنسي من المعجبين باللاعب البلجيكي منذ فترة طويلة، وقد يتحرك لضمه قريباً خاصةً إذا صمم نيمار على الرحيل عن صفوف الفريق.

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أسينسيو مطلوب من قبل توتنهام

2018-12-12T21:28:50Z

هل يستغنى عنه ريال مدريد؟

يرغب فريق توتنهام في استغلال قلة مشاركات أسينسيو مع ريال مدريد من أجل الانقضاض على الموهبة الإسبانية، خاصةً وأنه لفت أنظار أكبر الأندية في أوروبا منذ تألقه تحت قيادة زيدان.

وبحسب صحيفة دايلي ميرور فأن بوتشينيو يرغب بضم اللاعب لصفوف السبيرز برغم صعوبة ذلك، لأن لاعب مايوركا السابق لا يفضل الخروج من إسبانيا في الوقت الراهن على أقل تقدير.

هازارد يغازل ريال مدريد مرة آخرى

2018-12-10T19:41:11Z

كما هي العادة منذ مونديال روسيا

عاد البلجيكي إيدين هازارد ليغازل ريال مدريد مجدداً معبراً عن أمنيته القديمة بالانضمام للفريق الإسباني واللعب لصفوفه يوماً ما.

وبرغم ارتباطه بعقد مع تشيلسي ولكن هازارد لم يكف عن التصريح بأن حلمه هو اللعب في سانتياجو برنابيو، مُصرحاً أن رحيل زيدان لم يغير من رغبته باللعب للريال.

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السيتي يحاول الإبقاء على دياز

2018-12-10T19:38:12Z

المطلوب بقوة من الريال

يسعى مانشستر سيتي للإبقاء على الموهبة الإسبانية براهيم دياز والذي يعد مطلوباً بقوة من قبل ريال مدريد الذي يحاول استغلال قلة مشاركاته من أجل التوقيع معه.

وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن مانشستر سيتي لن يستسلم لرغبة دياز في عدم تجديد عقده، وسيحاول معه مرة آخيرة من أجل الحفاظ عليه.

يُذكر أن ريال مدريد في محادثات مع اللاعب من فترة، ويرغب بضمه في يناير بسعر بخس استغلالاً لاقتراب عقده على نهايته.

يوفنتوس يفكر في ضم إيسكو

2018-12-07T18:17:30Z

هل يجاور رونالدو مجدداً؟

يحاول فريق يوفنتوس الإيطالي استغلال معاناة إيسكو مع ريال مدريد في الوقت الراهن من أجل الانقضاض عليه والتوقيع معه بأقل سعر ممكن.

وبحسب بعض التقارير الصادرة من إيطاليا فأن البيانكونيري مهتم جدياً بالتوقيع مع صانع الألعاب الإسباني والذي لا يحظى بثقة المدرب سولاري حتى الآن.

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رودريجو لن ينضم للريال في يناير

2018-12-07T18:13:14Z

كما هو مُتفق عليه

نفى البرازيلي الواعد رودريجو لاعب سانتوس البرازيلي الشائعات التي تحدثت عن قطع إعارته وعودته للفريق في يناير المُقبل.

وفي حوار له مع صحيفة جازيتا سبورتيفا أشار اللاعب إلى أنه لا يتوقع انتقاله إلى الريال مبكراً، وأن ينضم لصفوف الفريق الإسباني في الصيف المُقبل كما هو مُتفق عليه.

يُذكر أن ريال مدريد كان قد توصل إلى إتفاق مسبق مع سانتوس على ضم صاحب ال17 عاماً بما يقرب من 45 مليون يورو.

بالاسيوس يضغط لإتمام انتقاله للريال

2018-12-05T22:18:22Z

بحسب وكيل أعماله

يحاول الأرجنتيني بالاسيوس ممارسة كافة أنواع الضغوطات من أجل إرغام فريقه ريفر بليت على بيعه إلى ريال مدريد الذي يبدو مهتماً بالتعاقد معه.

هذا ما صرح به وكيل أعماله الذي أشار إلى أن موكله يأمل بأن تبدأ المفاوضات قريباً، ويتمنى من ريال مدريد أن يستغل تواجده في إسبانيا للعب إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس على ملعب سانتياجو برنابيو.

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كوفاسيتش يقترب من الرحيل نهائياً

2018-12-05T22:16:16Z

إلى تشيلسي الإنجليزي

يبدو أن الكرواتي كوفاسيتش في طريقه للرحيل نهائياً عن صفوف ريال مدريد، خاصةً مع وجود نية من الطرف الإنجليزي لتفعيل خيار شرائه.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو نقلاً عن دون بالون فأن سولاري في المقابل لا يمانع ببيع اللاعب، خاصةً وأنه لا يرى أن لاعب الإنتر السابق له مكان في تشكيلته الحالية.