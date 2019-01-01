بدأ آرسنال مفاوضاته مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الإسباني "لوكاس فاسكيز" الذي يلقى اهتماماً كبيراً من جانب أوناي إيمري مدرب الفريق اللندني.

طبقاً لمصادر "ديفنسا سنترال" فإن الجانرز تقدموا بعرض رسمي قيمته 30 مليون يورو ولكن ريال مدريد يريد هذا المبلغ وعليه بعض الإضافات، ولازالت المفاوضات جارية.