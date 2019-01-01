أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم الإسباني الموهوب "داني سيبايوس" من ريال مدريد، خاصةً أن اللاعب من المتوقع أن يكون خارج خطط زيدان للموسم المقبل بسبب رغبة الملكي في ضم لاعب وسط جديد.

طبقاً لمصادر صحيفة آس فأن الجانرز مستعد لدفع المبلغ المطلوب من قبل المرينجي للتفريط فيه وهو 45 مليون جنيه إسترليني، بعد تألقه مع الماتادور في يورو تحت 21 عاماً الذي يُلعب حالياً.