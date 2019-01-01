النجم الكرواتي يريد البقاء في ريال مدريد

على ما يبدو أن ميلان تحرر ولو قليلاً من الأعباء المالية التي أثقلت كاهله في الأعوام الأخيرة، فبعد ضم تيو هيرنانديز من ريال مدريد يقوم الروسونيري في هذه الأيام بالتفاوض على ضم داني سيبايوس، والأهم أنه تحرك من أجل جلب مودريتش.

بعد عودة بوبان للميلانيلو اعتقدت الإدارة أن مواطنه الفائز بالبالون دور سيكون مرحباً بالانضمام له، خاصةً مع خروج العديد من الأخبار التي تشير إلى قرب خروجه من الملكي، لكن وصيف كأس العالم 2018 رفض ترك سانتياجو بيرنابيو، ويعتقد أنه إذا بقي سيتم تجديد عقده الذي سينتهي الصيف القادم.