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أخبار انتقالات ليفربول | جروجيتش مطلوب من جالاطة سراي، ولاتسيو يجدد اهتمامه بالناشئ النيجيري

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات ليفربول، في إطار بحثه المستمر عن تكوين الفريق القادر على إعادة لقب الدوري

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لاتسيو يجدد اهتمامه بضم الناشئ أديكانيه

2019-03-16T22:01:55Z

متشجعاً برغبته في الرحيل

جدد فريق لاتسيو اهتمامه بضم ناشئ ليفربول بوبي أديكانيه، والذي يرغب بالرحيل عن الفريق من أجل الحصول على فرصته مع أي نادي أخر في الفريق الأول له.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فأن أديكانيه مصمم على المغادرة، وهو ما سيشجع النسور على التحرك مجدداً لضمه بعد فشل محاولات الصيف الماضي.

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جالاطة سراي مهتم بضم الصربي جروجيتش

2019-03-16T21:55:39Z

المُعار إلى برلين

أبدى فريق جالاطة سراي التركي اهتماماً قوياً بضم الصربي جروجيتش بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق المُعار له في الموسم الحالي وهو "هيرتا برلين".

وبحسب مصادر صحيفة "فاناتيك" التركية فأن فريق جالاطة سراي يستعد لتقديم عرض رسمي للاعب في أقرب فرصة ممكنة، وتحديداً في الصيف المُقبل.

ليفربول يصارع مجدداً لضم رابيو

2019-03-08T20:48:58Z

بعد انسحاب برشلونة

شجع فشل المفاوضات بين برشلونة والفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان بعض الأندية على محاولة ضمه مجدداً ومن بينهم ليفربول.

وبحسب بعض المصادر الفرنسية فأن الريدز يعد واحداً من ثلاثة أندية في مفاوضات مع رابيو بالإضافة إلى مانشستر سيتي وتوتنهام.

يُذكر أن رابيو الذي سيكون متاحاً مجاناً في الصيف المقبل يشترط الحصول على راتب سنوي يقدر بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني.

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ليستر يتراجع عن فكرة ضم ويلسون

2019-03-08T20:45:24Z

على سبيل الإعارة

تراجع فريق ليستر عن التعاقد مع الويلزي هاري ويلسون لاعب ليفربول المُعار إلى صفوف ديربي كاونتي وذلك بعد أن أبدى الفريق اهتماماً كبيراً بالتعاقد معه في الأونة الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن السبب في ذلك يعود إلى التوقيع مع براندن رودجرز والذي لا يفضل التعاقد مع اللاعب.

فرانكفورت قد يعيد كاريوس للدوري الألماني

2019-03-06T21:24:09Z

في الصيف المُقبل

يرغب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني باستغلال الظروف الاقتصادية التي يمر بها فريق بشكتاش التركي من أجل التعاقد مع حارس مرماه "كاريوس" المُعار من فريق ليفربول.

وطبقاً لبعض المصادر التركية، فأن فرانكفورت يرغب بقوة في استعارة اللاعب من الريدز خاصةً وأن كاريوس لا يمنع بترك الفريق بسبب عدم حصوله على راتب عالي كما يشير التقرير.

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ليفربول يصعد اهتمامه بضم إيسكو

2019-03-06T21:21:07Z

مع تجاهل ريال مدريد له

قام ليفربول بتصعيد اهتمامه بضم إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد خاصةً مع تجاهل المدرب الأرجنتيني سولاري له منذ أن تم تعيينه خلفاً للمدرب جولين لوبتيجي.

وبحسب مصادر صحيفة توتو سبورت فأن الريدز انضموا للصراع على ضم إيسكو بقوة ولكن بجانب وجود منافسة من طرفي مدينة مانشستر.

ستوريدج مطلوب في ريال بتيس

2019-02-20T18:24:47Z

بسبب تجاهل كلوب له

يبدو أن أيام المهاجم الإنجليزي دانيال ستوريدج في ليفربول باتت معدودة خاصةً مع قلة مشاركاته برغم جاهزيته البدنية وقلة إصاباته في الفترة الأخيرة.

وطبقاً لمصادر فرانس فوتبول فأن ريال بتيس الإسباني هو أحدث الأندية الراغبة بالتعاقد مع مهاجم تشيلسي السابق، خاصةً وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي ولا توجد أي نية للتجديد له.

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ليفربول يجدد اهتمامه بضم برونو فيرنانديس

2019-02-20T18:22:28Z

إذا قرر لشبونة بيعه

جدد ليفربول اهتمامه بضم البرتغالي برونو فيرنانديس لاعب وسط سبورتينج لشبونة، سعياً لضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وبحسب مصادر "كورييري دي مانا" فأن الريدز يترقبون موقف اللاعب مع فريقه، خاصةً وأن الاهتمام بالتعاقد معه قديم مع رغبة من قبل مسئولي الحمر بتخفيض المبلغ المطلوب من قبل إدرة سبورتينج للتفريط في اللاعب.