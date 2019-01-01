متشجعاً برغبته في الرحيل

جدد فريق لاتسيو اهتمامه بضم ناشئ ليفربول بوبي أديكانيه، والذي يرغب بالرحيل عن الفريق من أجل الحصول على فرصته مع أي نادي أخر في الفريق الأول له.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فأن أديكانيه مصمم على المغادرة، وهو ما سيشجع النسور على التحرك مجدداً لضمه بعد فشل محاولات الصيف الماضي.