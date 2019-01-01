على أن ينضم في الصيف المقبل

اقترب فريق برشلونة من التعاقد مع مهاجم جديد ولكن على أن ينضم للصيف المقبل، ألا وهو الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبحسب بعض الصحف المحلية لفرانكفورت فأن كلا الطرفين توصل إلى إتفاق مبدئي على قيمة العقد، ولم يتبقَ سوى مفاوضة برشلونة لإينتراخت من أجل إتمام الصفقة.