دي ليخت يرفض العرض المقدم من برشلونة
ويخبر رايولا بقراره
يبدو أن الهولندي "دي ليخت لم يقتنع بالعرض المقدم من برشلونة للتعاقد معه لمزاملة دي يونج مرة آخرى بعد أن لعبا سوياً في صفوف أياكس، قبل أن ينتقل فرانكي إلى الكامب نو بدايةً من الموسم المقبل.
طبقاً لبعض المصادر فأن دي ليخت أخبر وكيل أعماله رايولا برفضه لعرض برشلونة، ليتجه التركيز على اهتمام باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.
بدء عملية إعادة نيمار لبرشلونة مرة آخرى
الرغبة موجودة لدى كل الأطراف!
بدأ برشلونة عملية إعادة البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق مرة آخرى، بعد أعوام قليلة من رحيله إلى باريس سان جيرمان بقيمة 222 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقده.
وطبقاً لمصادر جلوبو البرازيلية، فأن نيمار أبدى رغبته لإدارة الفريق الفرنسي بالرحيل، وأن ميسي طالب مسئولي العملاق الكتالوني بالعمل على التعاقد مع نيمار مرة آخرى.
الياباني كوبو يرغب بالعودة إلى صفوف برشلونة مرة آخرى
بعد أن كان لاعباً للبارسا بي
يرغب الياباني الموهوب "كوبو" بالعودة مجدداً إلى صفوف برشلونة بعد أن كان قد غادر الفريق في 2015 بسبب حظر الفريق في سوق الانتقالات بعد أن تعاقد النادي مع بعض الصغار بطريقة غير قانونية.
من المنتظر أن يسافر وكلاء الأعمال الجدد للاعب إلى برشلونة في اليومين الحاليين من أجل فتح المفاوضات مجدداً مع العملاق الكتالوني تنفيذاً لرغبة اللاعب.
جريزمان يقترب أكثر من الانضمام لبرشلونة
بحسب تأكيدات مسئولي أتلتيكو
اقترب الفرنسي "أنطوان جريزمان" من الانضمام لصفوف برشلونة أكثر من أي وقت مضى، بعد أن أكد جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد أن هذا هو قرار اللاعب.
حيث صّرح قائلاً: نعلم أن جريزمان إتفق مع برشلونة منذ شهر مارس الماضي، وسيكسروا عقده عندما يتم تفعيل بند دفع الشرط الجزائي.
أومتيتي يؤكد بقاءه في صفوف برشلونة
بعكس ما أُثير
على عكس كل ما أُثير في الفترة الأخيرة حول اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة، أكد المدافع الفرنسي أومتيتي بقائه مع الفريق في الموسم المقبل.
حيث صرح قائلاً: لدي عقد، أشعر بالسعادة في برشلونة، كان لدي موسم معقد ولكن لا يوجد سبب يجعلني أرغب بالرحيل، سأكون لاعباً لبرشلونة في الموسم المقبل.
برشلونة يسعى للتعاقد مع الأسطورة بوفون
بعد أن أصبح لاعباً حراً
أبدى فريق برشلونة استعداده للتعاقد مع الأسطورة الإيطالية "جيانلويجي بوفون" حارس مرمى يوفنتوس سابقاً بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان وأصبح لاعباً حراً.
وطبقاً لمصادر سكاي سبورتس، فأن العملاق الكتالوني يسعى للتعاقد مع بوفون من أجل أن يكون بديلاً للألماني تير شتيحن خاصةً وأن الهولندي سيلسين يرغب بالرحيل للحصول على عدد دقائق أكبر.
سيلسين يقترب من الانضمام لبنفيكا البرتغالي
الاتفاق وشيك!
اقترب الحارس الهولندي "جاسبر سيلسين" من الرحيل عن صفوف برشلونة مع وجود اهتمام قوي من فريق بنفيكا البرتغالي الذي أبدى رغبة حقيقية بضمه.
طبقاَ لمصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن اللاعب اتفق مع النسور على الشروط الشخصية ولم يتبقَ سوى اتفاق الناديين على قيمة انتقاله حيث يرغب البارسا بالحصول على 25 مليون يورو نظير التفريط به.
برشلونة يرفض عرضاً إنجليزياً لرحيل جوميش
العرض لم يرضِ العملاق الكتالوني
رفض فريق برشلونة عرضاً من فريق وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع البرتغالي "أندريه جوميش" والذي لعب معاراً لفريق إيفرتون طيلة الموسم الماضي.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن المطارق تقدموا بعرض قيمته 18 مليون جنيه إسترليني ولكنه قوبل بالرفض، خاصةً مع وجود صراع لضمه من إيفرتون وتوتنهام.
سيلسين مطلوب بقوة في إنجلترا
من قبل مانشستر يونايتد!
بدأ مانشستر يونايتد الاستعداد للحياة بدون دي خيا بعد أن تعثرت مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، وفي ظل هبوط مستوى الفريق في الفترة الأخيرة فمن المتوقع رحيله في أي لحظة.
ويعتبر الهولندي "سيلسين" حارس برشلونة أحد الأهداف المحتملة لليونايتد من أجل تعويض دي خيا في حال رحيله، خاصةً وأنه يرغب بالرحيل عن كامب نو من أجل المشاركة أساسياً بعد أن ظل حبيس الدكة للألماني تير شتيجن.
برشلونة الأقرب لضم دي ليخت من أياكس
بحسب التقارير الأخيرة
اقترب برشلونة أكثر من أي وقت مضى من التعاقد مع المدافع الهولندي "ماتياس دي ليخت" قائد فريق أياكس بعد صراع كبير مع عدة أندية كانت مهتمة بخدماته.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن دي ليخت سينضم للعملاق الكتالوني هذا الصيف بعد أن كان مطلوباً بقوة من قبل يوفنتوس، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.
بعد تأكيد رحيله، برشلونة سيحاول مجدداً مع جريزمان
هل ينضم الفرنسي للبارسا هذه المرة؟
أعاد برشلونة فتح ملف اللاعب الفرنسي "أنطونيو جريزمان" مرة آخرى بعد أن أكد رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي خاصةً وأنه كان مهتم بضمه في الصيف الماضي.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن برشلونة مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي والذي يقدر بحوالي 125 مليون يورو في عرض ستصل مدته لخمس سنوات ولازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.
برشلونة مهتم بضم مهاجم إيفرتون "ريتشارلسون"
برازيلي آخر من مدينة ليفربول؟
أظهر فريق برشلونة اهتمامه بضم برازيلي آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ريتشارلسون لاعب إيفرتون والذي يجذب أنظار الفريق الكتالوني.
بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا فأن البلوجرانا يسعى للتعاقد مع ريتشارلسون لتدعيم الهجوم خاصةً وأن بواتينج لم يقدم أي إضافة تذكر منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة.
برشلونة يتصدر سباق ضم دي ليخت
وسط منافسة شرسة من اليوفي
تصدر برشلونة سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، والذي يلقى اهتماماً موسعاً من أكبر الأندية الأوروبية بسبب القدرات المذهلة التي يمتلكها اللاعب.
وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن العملاق الكتالوني هو المفضل لضم اللاعب وخاصةً بعد تدخل الرئيس بارتوميو، ولكنه سيواجه منافسة قوية من يوفنتوس الساعي بشدة لضم اللاعب.