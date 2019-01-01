نيمار يحرج ناديه من أجل برشلونة

يحاول نيمار وضع ناديه باريس سان جيرمان في موقف محرج، من أجل إجبارهم على تقبل فكرة رغبته الجامحة بالعودة لبرشلونة مرة آخرى هذا الصيف خاصةً وأن الصفقة معقدة بعض الشئ.

طبقاً لمصادر سبورت فأن نيمار أحبط كل محاولات باريس لخلق مزاد حول بيعه وأرسل لهم رسالة مفادها أنه يريد الانضمام لبرشلونة فقط، لوضع المزيد من الضغط على ناديه.