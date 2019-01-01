ولكن الأفضلية للبارسا

دخل تشيلسي على الخط في صفقة لوكا يوفيتش المطلوب بقوة من قبل برشلونة من أجل تدعيم الهجوم في الصيف المقبل، خاصةً مع عدم وجود بديل للأوروجوياني لويس سواريز.

وبحسب صحيفة دايلي ميرور فأن تشيلسي مهتم بضم اللاعب في ظل سعيه لضم مهاجم جديد خاصةً وأن هيجواين تم التعاقد معه على سبيل الإعارة فقط.

يُذكر أن بعض المصادر الألمانية قد أشارت إلى وجود إتفاق مبدئي بين برشلونة واللاعب ويتبقى فقط الإتفاق مع النادي.