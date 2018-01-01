هل ينضم لاعب الريال السابق لبرشلونة؟

بشكل مفاجئ أشارت بعض التقارير إلى اهتمام فريق برشلونة بالتعاقد مع لاعب سابق لريال مدريد ألا وهو المهاجم الإسباني موراتا والذي يعيش أياماً سيئة في ستامفورد بريدج.

وبحسب راك 1 فأن الفريق الكتالوني يرغب في ضم موراتا من أجل تعويض لويس سواريز والذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة، ومع ذلك وطبقاً لنفس المصادر من المرجح أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين في الصيف المقبل.