منافسة جديدة مع برشلونة على لاعب جديد

يبدو أن الصراع بين برشلونة وناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان حول ضم نفس اللاعبين لن يتوقف أبداً في الفترة المقبلة، بسبب المهاجم الصربي يوفيتش.

حيث أشارت المصادر الإنجليزية إلى أن السيتزين دخلوا في صراع ضم اللاعب المتألق بشدة مع فريق فرانكفورت الألماني، وسط اهتمام قوي ومكثف من فريق برشلونة.

يُذكر أن تشيلسي من المهتمين أيضاً بضم اللاعب.