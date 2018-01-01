من خارج أوروبا

عادت الأندية الصينية مجدداً لمحاولة استغلال عدم استقرار بعض اللاعبين البرازيليين مع أنديتهم في أوروبا من أجل الانقضاض عليه، وأخر هذه الأسماء هو اللاعب مالكوم.

وبحسب صحيفة آس فأن الفريق الكتالوني تلقى عرض رسمي من جانب جوانزو الصيني من أجل شراء اللاعب مقابل 58 مليون جنيه إسترليني وهو رقم ضخم للاعب لم يثبت نفسه مع فريقه الجديد حتى الآن.

يُذكر أن مالكوم انضم لبرشلونة في الصيف الماضي قادماً من بوردو مقابل 36 مليون جنيه إسترليني فقط.