صفقة جديدة من الصين؟

يواصل فريق برشلونة البحث عن ضم مهاجم بكل الطرق الممكنة، وبعيداً عن أوروبا قد يجد الفريق الكتالوني ضالته في الصين مجدداً.

حيث أشارت مصادر صحيفة سبورت أن المهاجم النيجيري إيجالو يعد هدفاً للبلوجرانا وقد يكون هناك تحرك مفاجئ لضمه في حال الفشل في ضم بعض الأولويات مثل ستواني وجيرو.