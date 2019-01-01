وافق "رافينيا ألكانتارا" لاعب وسط برشلونة على الانتقال لصفوف فالنسيا، ولكن لازالت هناك بعض التفاصيل العالقة من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي بين الطرفين.

بحسب مصادر "كادينا كوبي" فأن رافينيا وافق على عرض الخفافيش في انتظار الضوء الأخضر من مُلاك النادي من أجل التعاقد معه.