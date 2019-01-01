الاهتمام بلاعبي مانشستر يونايتد مستمر!

يبدو أن اهتمام برشلونة بضم لاعبي مانشستر يونايتد لن يتوقف عن المهاجم ماركوس راشفورد والذي يلقى إعجاب الفريق الكتالوني، حيث أبدى البارسا رغبته بالتعاقد مع خوان ماتا.

وطبقاً لصحيفة دايلي ميل فأن البلوجرانا على استعداد للتعاقد مع ماتا بمجرد انتهاء عقده مع الفريق خاصةً مع الحاجة إلى صانع ألعاب أخر بسبب المستويات السيئة للبرازيلي كوتينيو.