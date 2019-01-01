هل يغادر في الصيف؟

لا يعيش البرازيلي فيليبي كوتينيو أفضل أيامه مع فريق برشلونة الإسباني على الرغم أنه النادي الذي كان يحلم باللعب له منذ أن كان في ليفربول، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.

في أعقاب بعض الشائعات التي أفادت اقتراب عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة الغريم "مانشستر يونايتد"، ألمح اللاعب إلى إمكانية رحيله عندما صرح بأنه لا أحد يمكنه أن يعرف ما سيحدث في المستقبل.