كوتينيو يلمح لرغبته بالرحيل عن برشلونة
هل يغادر في الصيف؟
لا يعيش البرازيلي فيليبي كوتينيو أفضل أيامه مع فريق برشلونة الإسباني على الرغم أنه النادي الذي كان يحلم باللعب له منذ أن كان في ليفربول، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.
في أعقاب بعض الشائعات التي أفادت اقتراب عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة الغريم "مانشستر يونايتد"، ألمح اللاعب إلى إمكانية رحيله عندما صرح بأنه لا أحد يمكنه أن يعرف ما سيحدث في المستقبل.
برشلونة يصعد اهتمامه بضم يوفيتش
وسط صراع مع أندية أخرى
يستعد فريق برشلونة لتصعيد اهتمامه بضم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألماني المُعار إليه من بنفيكا البرتغالي بعد المستويات الرائعة التي يقدمها في الموسم الحالي.
وبحسب مصادر صحيفة سبورت فأن أبيدال قام بمتابعة اللاعب شخصياً وأُعجب جداً بقدراته، لذا من المتوقع التحرك بصفة رسمية لضمه في الفترة المقبلة، وسط اهتمام قوي بضمه من كلا من مانشستر سيتي وتشيلسي.
برشلونة غير مهتم بإعادة أليكسس سانشيز
بعكس ما أُثير
في إطار بحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم ليكون بديلاً للويس سواريز، ظهرت فكرة إعادة أليكسس سانشيز إلى كامب نو مجدداً ولكن تم دحضها سريعاً.
حيث تم نفي كل الأخبار والتقارير التي ربطت التشيلي باللعب مجدداً للبلوجرانا وذلك حسبما ذكرت مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو، على الرغم أن اللاعب مصمم على الرحيل من مانشستر يونايتد.
برشلونة مستعد للتحرك من أجل ضم دي ليخت
بعد تأكيد الاهتمام
يستعد فريق برشلونة للتحرك رسمياً من أجل ضم مدافع أياكس دي ليخت، بعد أن أكد بارتوميو على اهتمام الفريق الكتالوني بالتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.
وطبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول، فأن البارسا على أتم الاستعداد لتصعيد اهتمامه باللاعب، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من كل من بايرن ميونيخ، يوفنتوس وليفربول الذي يرغب اللاعب بالانضمام له لمزاملة فان دايك.
مونريال يدخل ضمن أولويات برشلونة
في الصيف المُقبل
أبدى فريق برشلونة اهتماماً قوياً بضم الإسباني ناتشو مونريال ظهير أيسر فريق آرسنال الإنجليزي، خاصةً وأن الجانرز بدأوا بالبحث عن بديل للاعب.
وبحسب بعض المصادر الكتالونية فأن البلوجرانا على استعداد لتقديم عقد للاعب لمدة عامين، من أجل أن يكون بديلاً للاعب آلبا.
بارتوميو يؤكد اهتمام برشلونة بضم دي ليخت
موهبة آخرى من أياكس؟
أّكد بارتوميو رئيس نادي برشلونة على اهتمام العملاق الكتالوني بضم موهبة آخرى من أياكس بعد دي يونج، وهو المدافع المميز دي ليخت.
وبحسب مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن بارتوميو صرح عن دي ليخت قائلاً: اسمه موجود على الطاولة، نحن دائماً ننظر إلى مثل هذه المواهب، هذا موضوع سنناقشه في خططنا الرياضية لشهر مارس.
يُذكر أن برشلونة كان قد توصل إلى إتفاق رسمي مع أياكس لضم دي يونج في الصيف المُقبل مقابل 75 مليون يورو.
مدافع برشلونة "كوكوريلا" مطلوب من قبل ميلان
بعد تألقه مع إيبار
أبدى فريق ميلان اهتمامه بضم مدافع برشلونة كوكوريلا والذي يلعب حالياً مع فريق إيبار على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ويقدم مستويات طيبة للغاية.
وبحسب النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن الروسونيري معجبين باللاعب ويجدوه حلاً لدعم مركز الظهير الأيسر في الفريق، ولكن إيبار يملك خيار شراءه بصفة نهائية مقابل 2 مليون يورو بالإضافة إلى خيار إعادة الشراء مستقبلاً.
سيرجي سامبر يقترب من الدوري الياباني
ومزاملة إنيستا
اقترب اللاعب سيرجي سامبر من الدوري الياباني بعد أن قرر فريق برشلونة فسخ عقده، ليصبح لاعباً حراً بإمكانه الانتقال إلى أي نادي.
ونقلاً عن النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن بعض المصادر الإسبانية تشير إلى أن سامبر سيزامل إنيستا في فريق فيسل كوبي الياباني، بعد أن انتهت مسيرته مع الفريق الكتالوني بصورة محبطة بسبب الإصابات.
مانشستر سيتي ينضم للصراع على يوفيتش
منافسة جديدة مع برشلونة على لاعب جديد
يبدو أن الصراع بين برشلونة وناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان حول ضم نفس اللاعبين لن يتوقف أبداً في الفترة المقبلة، بسبب المهاجم الصربي يوفيتش.
حيث أشارت المصادر الإنجليزية إلى أن السيتزين دخلوا في صراع ضم اللاعب المتألق بشدة مع فريق فرانكفورت الألماني، وسط اهتمام قوي ومكثف من فريق برشلونة.
يُذكر أن تشيلسي من المهتمين أيضاً بضم اللاعب.
رسمياً.. آلبا يجدد عقده مع برشلونة
بعقد مدته خمس سنوات
أعلن الموقع الرسمي لفريق برشلونة عن توصله لإتفاق مع الظهير الأيسر جوردي آلبا لتجديد عقده مع الفريق الكتالوني لخمس سنوات قادمة.
ويحوي العقد الجديد للاعب على شرط جزائي ضخم يصل إلى 500 مليون جنيه يورو لضمان الإبقاء على اللاعب في صفوف النادي حتى نهاية عقده.
ستواني يؤكد تلقيه عرضاً من برشلونة
في يناير الماضي
أّكد المهاجم الأوروجوياني ستواني أن برشلونة حاول التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية من أجل تعويض رحيل منير الحدادي، قبل أن يتعاقدوا مع برنس بواتينج.
وبحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية من موقع جول فأن ستواني صرح قائلاً: نعم كان هناك اهتمام من برشلونة بضمي، أنا فخور بأن فريق عظيم مثل برشلونة كان يفكر في ضمي، ولكنني أيضاً سعيد بتجديد عقدي مع جيرونا.