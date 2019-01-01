يملك برشلونة العديد من الحلول من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، إحداها هو الفرنسي عثماني ديمبيلي الذي قد يستفيد منه العملاق الكتالوني في عملية إعادة البرازيلي.

أشارت تقارير صحيفة ماركا بأن البلاوجرانا عليهم بيع ديمبيلي إلى بايرن ميونخ بسعر كبير من أجل تمويل صفقة نيمار، وأن هذا هو الحل لاستعادة اللاعب مرة آخرى.