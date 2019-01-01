اقترب فريق خيتافي من التعاقد مع كوكوريلا، بعد أيام قليلة من تفعيل برشلونة لخيار إعادة شراء الظهير الأيسر من إيبار، وذلك طبقاً لأخر التقارير الصادرة من إسبانيا.

أشارت مصادر "أوندا سيرا" بأن اللاعب سيصل إلى مدريد غداً من أجل إتمام انتقاله إلى خيتافي، كما أن هناك عرض له من خارج الدوري الإسباني أيضاً.