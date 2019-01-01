برشلونة واثق من ضم نيمار

لم يتأثر برشلونة بالتقارير الأخيرة التي أشارت إلى اقتراب نيمار من ريال مدريد، بسبب بداية المفاوضات بينهم وبين باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة.

أشارت مصادر صحيفة سبورت أن بارتوميو هادئ لأن رغبة اللاعب هي العودة مرة آخرى إلى كامب نو، وأن الرئيس قرر تقديم عرض جديد بمجرد العودة من الجولة الأمريكية.