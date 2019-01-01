ويؤكد سعادته بالبقاء

قام البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني بنفي كل الشائعات التي أًثيرت مؤخراً بخصوص اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة في الفترة المقبلة.

وطبقاً لما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فان لاعب ليفربول السابق سعيد بالبقاء مع البارسا ولا يفكر في مغادرة العملاق الكتالوني كما أُشيع مؤخراً.

يُذكر أن بعض الشائعات كانت قد ربطت كوتينيو بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد والعودة للدوري الإنجليزي من جديد.