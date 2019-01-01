أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "talkSPORT" أنه من المتوقع أن يرفض اللاعب فيليبي كوتينيو فكرة الانضمام إلى توتنهام على سبيل الإعارة.

كافح اللاعب البرازيلي من أجل الاستمرار في برشلونة، ولكنه فشل في الوصول إلى المستوى المطلوب منه مما أوصله لنفس المرحلة التي أرغمته على الإبتعاد عن ليفربول.

وكان الفريق الكتالوني يأمل في بيع المهاجم مباشرة للمساعدة في جمع الأموال الكافية لإعادة نيمار إلى النادي في سوق الانتقالات الحالي، ولكن الخيارات بدأت تنفد بالنسبة للبلاوجرانا.

على هذا النحو فإن التخلص من الراتب الخاص بكوتينيو يُعد أقصى إستفاده يطمح فيها الفريق الإسباني ولو حتى على المدى القصير.

ولكن رغم كل ذلك فبعض التقارير تُشير عن عدم رغبة اللاعب في الانتقال إلى توتنهام.

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