بعد ضم دي يونج

بدأ فريق برشلونة التحركات الرسمية من أجل التعاقد مع المدافع المميز "دي ليخت" لاعب أياكس أمسترادم الهولندي، سعياً لخطفه من كل الأندية المهتمة بضمه.

وبحسب الصحف الإسبانية سبورت وماركا فأن الفريق الكتالوني بات هو المفضل لضم دي ليخت بسبب جديته في التعاقد مه مؤخراً، متفوقاً على بعض المنافسين أبرزهم يوفنتوس الإيطالي.