برشلونة يقترح مبادلة كوتينيو مع راشفورد
هل يوافق مانشستر يونايتد؟
يرغب فريق برشلونة في الاستفادة من محاولة مانشستر يونايتد للتوقيع مع فيليبي كوتينيو وذلك بمبادلته مع لاعب آخر وهو المهاجم الإنجليزي "ماركوس راشفورد".
طبقاً لصحيفة دايلي ستار، فأن البارسا يرغب بالتخلص من البرازيلي الذي لم يعد مرغوباً به في صفوف الفريق، ولديه اهتمام قوي للغاية براشفورد، لذا سيحاول عرض فكرة المبادلة على مانشستر يونايتد.
اهتمام من برشلونة بضم الواعد هودسون أودوي
البارسا ينضم للصراع على موهبة تشيلسي
انضم فريق برشلونة لقائمة المهتمين بالتعاقد مع اللاعب كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، والمطلوب بقوة في الفترة الأخيرة من أكبر أندية أوروبا.
بحسب بعض المصادر فأن البارسا لديهم إعجاب كبير بموهبة اللاعب، ويترقبوا موقفه مع الفريق خاصةً مع رغبته في الرحيل إذا لم يشارك أساسياً بصفة مستمرة وسط اهتمام مكثف من بايرن ميونخ وليفربول.
مانشستر يونايتد يرفض فرصة ضم كوتينيو
إلى متى تستمر معاناة البرازيلي؟
يبدو أن معاناة البرازيلي فيليبي كوتينيو لن تتوقف عند أدائه السئ مع فريق برشلونة والذي يفقد فالفيردي فيه الثقة تدريجياً ولكن يبدو أنه أصبح منبوذاً من الخارج أيضاً.
طبقاً لتقارير صحيفة سبورت فأن وكيل أعمال البرازيلي عرض موكله على مانشستر يونايتد ولكن الرد جاء من مسئولي النادي الإنجليزي بالرفض.
مفاوضات برشلونة مع دي ليخت مستمرة
برشلونة يرغب بحسم الصفقة سريعاً
واصل برشلونة مفاوضاته مع نادي أياكس أمستردام من أجل التعاقد مع المدافع الواعد "دي ليخت" قائد الفريق المطلوب من أكبر الأندية الأوروبية.
وبحسب بعض المصادر فأن مسئولي الفريق الكتالوني سيسافروا إلى هولندا في الأسبوع المقبل من أجل مقابلة مسئولي أياكس ومحاولة التوصل إلى إتفاق لضمه بدايةً من الموسم المقبل.
دي يونج يكشف عن كواليس انتقاله لبرشلونة
من أين حصل على نصيحته بالانضمام للبارسا؟
كشف الموهوب فرانكي دي يونج لاعب أياكس الحالي والذي سينضم رسمياً لفريق برشلونة في الصيف المُقبل عن كواليس انضمامه للعملاق الكتالوني.
بعد أن كان اللاعب على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان، فجأة تغيرت وجهة اللاعب وذلك بسبب نصيحة تلقاها من أسطورة البلوجرانا "كومان" لأنه سأله كثيراً عن الناندي والمدينة وكانت ردوده مؤثرة في قراره النهائي.
برشلونة يبدأ التحرك من أجل ضم دي ليخت
بعد ضم دي يونج
بدأ فريق برشلونة التحركات الرسمية من أجل التعاقد مع المدافع المميز "دي ليخت" لاعب أياكس أمسترادم الهولندي، سعياً لخطفه من كل الأندية المهتمة بضمه.
وبحسب الصحف الإسبانية سبورت وماركا فأن الفريق الكتالوني بات هو المفضل لضم دي ليخت بسبب جديته في التعاقد مه مؤخراً، متفوقاً على بعض المنافسين أبرزهم يوفنتوس الإيطالي.
برشلونة يضع "ماكسي جوميز" في الحسبان
في حال هبط فريقه؟
يواصل فريق برشلونة البحث عن ضم مهاجم جديد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل أن يكون بديلاً للأوروجوياني لويس سواريز، ويعتبر ماكسي جوميز أخر المرشحين للتواجد في القائمة.
طبقاً لصحيفة ماركا فأن الفريق الكتالوني يراقب وضع جوميز خاصةً وأن سيلتا يمر بفترة سيئة وفي حال هبوط الفريق، فأن المهاجم الواعد لن يكلف البلوجرانا الكثير من المال.
جريزمان نادم على رفض برشلونة في الصيف الماضي
هل يفيد الندم الآن؟
بدأ الفرنسي جريزمان يشعر بالندم على قرار رفض برشلونة في الصيف الماضي واختيار البقاء مع أتلتيكو مدريد بعد أن ودع فريقه مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.
بحسب تقارير صحيفة موندو ديبورتيفو فأن ممثلي اللاعب تواصلوا مع برشلونة على أمل أن يعاود البلوجرانا الاهتمام بضم اللاعب مجدداً، مبدياً أسفه الشديد على رفض عرض الصيف الماضي.
كوتينيو يلمح لرغبته بالرحيل عن برشلونة
هل يغادر في الصيف؟
لا يعيش البرازيلي فيليبي كوتينيو أفضل أيامه مع فريق برشلونة الإسباني على الرغم أنه النادي الذي كان يحلم باللعب له منذ أن كان في ليفربول، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.
في أعقاب بعض الشائعات التي أفادت اقتراب عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة الغريم "مانشستر يونايتد"، ألمح اللاعب إلى إمكانية رحيله عندما صرح بأنه لا أحد يمكنه أن يعرف ما سيحدث في المستقبل.
برشلونة يصعد اهتمامه بضم يوفيتش
وسط صراع مع أندية أخرى
يستعد فريق برشلونة لتصعيد اهتمامه بضم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت الألماني المُعار إليه من بنفيكا البرتغالي بعد المستويات الرائعة التي يقدمها في الموسم الحالي.
وبحسب مصادر صحيفة سبورت فأن أبيدال قام بمتابعة اللاعب شخصياً وأُعجب جداً بقدراته، لذا من المتوقع التحرك بصفة رسمية لضمه في الفترة المقبلة، وسط اهتمام قوي بضمه من كلا من مانشستر سيتي وتشيلسي.
برشلونة غير مهتم بإعادة أليكسس سانشيز
بعكس ما أُثير
في إطار بحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم ليكون بديلاً للويس سواريز، ظهرت فكرة إعادة أليكسس سانشيز إلى كامب نو مجدداً ولكن تم دحضها سريعاً.
حيث تم نفي كل الأخبار والتقارير التي ربطت التشيلي باللعب مجدداً للبلوجرانا وذلك حسبما ذكرت مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو، على الرغم أن اللاعب مصمم على الرحيل من مانشستر يونايتد.