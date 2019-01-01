انضم مدافع برشلونة السابق "توماس فيرمايلين" بصفة رسمية لصفوف فريق فيسيل كوبي الياباني حتى عام 2021، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البلاوجرانا.

بذلك ينضم فيرمايلين إلى قائمة لاعبي العملاق الكتالوني الذين يمثلوا هذا النادي حالياً وهم إنيستا، سامبر وديفيد فيا وهو ما شجع لاعب آرسنال السابق على قبول العرض بالطبع.