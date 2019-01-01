بحسب ما أفادت به صحيفة "Mundo Deportivo" أن اللاعب داني ألفيس يريد العودة إلى برشلونة ويريد أيضاً اللعب بجانب نيمار مرة آخرى.

فاللاعب البالغ من العمر 36 عاماً أصبح لاعباً حراً بعد إنتهاء مدة عقده مع باريس سان جيرمان، ويعتقد اللاعب أنه من الممكن أن ينضم نيمار إلى البلاوجرانا في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس القادم.

قدم داني ألفيس الكثير في الفريق الكتالوني، حيث خاض ما يقرب من الـ400 مباراة في 8 أعوام في الكامب نو، فاز فيهم بـ6 ألقاب من الدوري الإسباني وثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الجوائز.