نيمار لن يعود لبرشلونة بسهولة

أشارت أخر التقارير الفرنسية بأن صفقة نيمار إلى برشلونة تتعقد، بسبب مطالب باريس سان جيرمان المادية من أجل التفريط في البرازيلي وخاصةً بعد تعاقد العملاق الكتالوني مع جريزمان.

بحسب تقارير صحيفة "ليكيب" فأن المدير الرياضي لباريس أخبر نيمار بأن الصفقة معقدة بسبب الوضع الاقتصادي للبلاوجرانا، وهو ما قد يعطل عودة البرازيلي إلى كامب نو مرة آخرى.