ينتظر جونيور فيربو عرض رسمي من برشلونة من أجل الانضمام لصفوف العملاق الكتالوني في سوق الانتقالات الحالي، ولازالت المفاوضات بين الطرفين جارية دون التوصل لإتفاق.

أشارت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن فيربو سينضم لمعسكر بتيس في المكسيك وهو يأمل بنجاح المناقشات مع البلاوجرانا من أجل أن يلتحق بتحضيرات الموسم الجديد.