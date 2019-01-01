اقترب زينيت بطرسبرج كثيراً من التعاقد مع البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة ومن المتوقع غلق الصفقة قريباً.

أشارت مصادر صحيفة سبورت أن عرض الفريق الروسي عبارة عن 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين آخرى كمتغيرات، وأكدت تقارير سكاي سبورتس أن المدير الرياضي للفريق الروسي موجود بالفعل في برشلونة في الوقت الراهن.