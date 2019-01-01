رفض البرتغالي "توماس استيفيز" عرضاً رسمياً من الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني، الذي كان يسعى لكسر قيمة الشرط الجزائي في عقده والتوقيع معه في سوق الانتقالات الحالي من أجل دعم مركز الظهير الأيمن، بعد قرار إعادة روبيرتو للمشاركة في خط الوسط.

أشارت مصادر صحيفة سبورت أن ناشئ التنين البرتغالي رفض التوقيع للبلاوجرانا، وسيحاول فريق بورتو تجديد عقده في الفترة المقبلة ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده من 10 إلى 30 مليون يورو.